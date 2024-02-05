Аномальный мороз ударит в Москве сегодня ночью

В столичном регионе через несколько часов температура может опуститься до минус 27. МЧС предупреждает об опасной погоде.

В Подмосковье 9 и 10 февраля ожидаются аномальные морозы, спасатели выпустили предупреждение из-за сильного холода.

«Согласно прогнозу погоды федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», с 9 по 10 февраля по Московской области ожидается аномально холодная погода, местами в ночные часы до минус 27 – минус 22»

– МЧС Московской области

После морозных выходных в понедельник случится резкое потепление, до нуля. Синоптики не исключают осадков, в том числе в виде ледяного дождя.