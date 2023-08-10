Столичный регион снова начнет прогреваться

После похолодания накануне сегодня в Москве и Подмосковье воздух прогреется до 26 градусов – тепло принесет южный антициклон, дождей не ожидается, а завтра в столичном регионе станет еще теплее.
После небольшого похолодания, случившегося накануне, сегодня в столичный регион снова вернется тепло – его принесет гребень южного антициклона. Осадков в Москве и Московской области не ожидается, рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"В Москве и области ожидается переменная облачность, без осадков. Максимальная температура воздуха в Москве плюс 24-26 градусов, в Подмосковье - плюс 22-27"
- Михаил Леус
Ветер будет дуть северный, но он будет слабым - 3-8 метров в секунду, давление продолжит расти и к концу дня составит 754 миллиметра ртутного столба – это выше нормы.
Завтра в регионе станет еще теплее – температура поднимется до 28 градусов, но к выходным снова зарядят дожди и похолодает до 20 градусов.