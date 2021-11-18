Столица советского модернизма появится на Волге

Город Тольятти хочет привлечь туристов с помощью нового бренда. Тольятти может стать столицей советского модернизма.

Город Тольятти, расположенный на берегу Волги в Самарской области, намерен прославиться как столица советского модернизма и нарастить туристический поток.

В городе в Автозаводском районе хотят организовать туристическую зону с выходом к набережной. Здания в узнаваемом архитектурном стиле советского модернизма пройдут реставрацию, территории благоустроят. Также в Тольятти откроется выставочный центр советского модернизма, найти его можно будет в здании старого кинотеатра "Сатурн".

Отметим, что в СССР существовало три знаковых архитектурных стиля: сталинский ампир, авангард, модернизм.