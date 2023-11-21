Столетие Ингушетии: стало известно, где отпразднуют юбилей республики

100-летие ингушской государственности будет широко отмечаться в июле будущего года. О деталях рассказал глава Ингушетии.

Столетие Ингушетии будет отмечаться этим летом в Сунже, поведал глава республики Махмуд-Али Калиматов.

По его словам, речь идет о ключевом мероприятии к 100-летию ингушской государственности. Юбилей будет отмечаться 7 июля в Сунже. Праздничные мероприятия состоятся на обновленном стадионе, а так же во Дворце культуры.

Калиматов уточнил, что все мероприятия в регионе будут проводиться в рамках юбилея республики. Глава региона пояснил, что речь идет о концертах, фестивалях, конкурсах, спектаклях и выставках, конференциях, спортивных встречах. Будут устраиваться и отдельные мероприятия в рамках культурного обмена.

Напомним, День государственности Ингушетии празднуется 7 июля. В этот день в 1924 году была создана Ингушская автономная область. Тогда она входила в состав РСФСР, ее административный центр располагался во Владикавказе.

О Сунже

Сунжа – сравнительно молодой город. Станица Сунженская была основана в 1845 году. Через 6 лет была переименована в Слепцовскую. С 1939 по 2016 год называлась Орджоникидзевская. В 2016 году населенному пункту вернули его историческое название, он также стал городом.

Первый нацпарк в Ингушетии

Напомним, ранее стало известно, что в следующем году в Назрани стартует строительство первого в Ингушетии нацпарка. Власти уверены, что локация станет визитной карточкой республики. Название для нее выберут сами жители региона. Они смогут также проголосовать и за наиболее понравившийся им проект.