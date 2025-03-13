Стив Уиткофф допустил американо-иранскую войну

Представитель администрации Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф указал на готовность США вести боевые действия против Ирана, если заключить ядерную сделку не получится.

Специальный посланник Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф объявил сегодня, что Вашингтон разрабатывает как вполне реальный сценарий войну против Ирана в том случае, если не удастся договориться по ядерной сделке на американских условиях.

Напомним, что помощник Трампа по нацбезопасности Майк Уолц рассказал о требовании США полностью закрыть иранскую ядерную программу. При этом глава МИД Ирана Аббас Аракчи ранее в воскресенье отметил, что Тегеран не будет ориентироваться на требования президента Трампа.

"Нам не надо разрешать все вопросы военным путем, но это не означает, что если нас подведут к определенной черте, мы не прибегнем к боевым действиям, мы это сделаем при определенных обстоятельствах"

– Стив Уиткофф

Специальный посланник пояснил, что Дональд Трамп твердо стоит на позиции, что Тегеран ни при каких обстоятельствах не должен обладать ядерным оружием. Для этого Вашингтон пойдет на все, включая применение силы.

"Мы не можем допустить, чтобы они начали создавать ядерный арсенал. Этого не должно произойти"

– Стив Уиткофф