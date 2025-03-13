Вестник Кавказа

Стив Уиткофф допустил американо-иранскую войну

Стив Уиткофф допустил американо-иранскую войну
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Представитель администрации Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф указал на готовность США вести боевые действия против Ирана, если заключить ядерную сделку не получится.

Специальный посланник Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф объявил сегодня, что Вашингтон разрабатывает как вполне реальный сценарий войну против Ирана в том случае, если не удастся договориться по ядерной сделке на американских условиях.

Напомним, что помощник Трампа по нацбезопасности Майк Уолц рассказал о требовании США полностью закрыть иранскую ядерную программу. При этом глава МИД Ирана Аббас Аракчи ранее в воскресенье отметил, что Тегеран не будет ориентироваться на требования президента Трампа.

"Нам не надо разрешать все вопросы военным путем, но это не означает, что если нас подведут к определенной черте, мы не прибегнем к боевым действиям, мы это сделаем при определенных обстоятельствах"

– Стив Уиткофф

Специальный посланник пояснил, что Дональд Трамп твердо стоит на позиции, что Тегеран ни при каких обстоятельствах не должен обладать ядерным оружием. Для этого Вашингтон пойдет на все, включая применение силы.

"Мы не можем допустить, чтобы они начали создавать ядерный арсенал. Этого не должно произойти"

– Стив Уиткофф

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1405 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Карасин и Беседа прилетели в Эр-Рияд на встречу с США

Карасин и Беседа прилетели в Эр-Рияд на встречу с США

США потребовали полностью закрыть ядерную программу Ирана

США потребовали полностью закрыть ядерную программу Ирана

США ждут морского перемирия после новых переговоров с Россией

США ждут морского перемирия после новых переговоров с Россией

Тегеран попросил хуситов успокоиться - СМИ

Тегеран попросил хуситов успокоиться - СМИ

Трамп оценил свои переговоры с Путиным

Трамп оценил свои переговоры с Путиным

Россия на встрече с США будет бороться – Карасин

Россия на встрече с США будет бороться – Карасин

Делегация из России отправится на переговоры с США 23 марта

Делегация из России отправится на переговоры с США 23 марта

Американский газ: производство, цены и покупатели

Американский газ: производство, цены и покупатели

США ударили новыми санкциями по нефтеэкспорту Ирана

США ударили новыми санкциями по нефтеэкспорту Ирана

Российско-американские консультации по Украине пройдут 24 марта

Российско-американские консультации по Украине пройдут 24 марта

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы