Ставропольскую минералку будут поставлять на далекий Маврикий

Опубликовано: 21:31, 16 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Республика Маврикий, островное государство в далекой Юго-Восточной Африке, намерено закупать на Ставрополье знаменитую минеральную воду, подсолнечник и растительное масло.

Власти Ставропольского края договариваются о поставках в африканскую Республику Маврикий своей минеральной воды, подсолнечника и растительного масла, сообщил глава Минэкономразвития края Денис Полюбин.

Экспортный потенциал Ставрополья оценил во время своего визита в Железноводск Чрезвычайный и Полномочный Посол Маврикия в России Хесвар Джанке – дипломат уверен, что продукцию ставропольских предприятий по достоинству оценят в его стране, передает "АиФ-Ставрополье".

Предпринимателям края будет очень комфортно работать с островным государством – здесь создана свободная финансовая зона, а развитый банковский сектор предоставит им широкий спектр финансовых операций, также продукция из Маврикия не облагается налогами и пошлинами.

Дело за решением экономического совета Маврикия - руководство края уже готовит предложения и готово к деловому сотрудничеству.