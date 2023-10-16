Ставропольскую минералку будут поставлять на далекий Маврикий

Власти Ставропольского края договариваются о поставках в африканскую Республику Маврикий своей минеральной воды, подсолнечника и растительного масла, сообщил глава Минэкономразвития края Денис Полюбин.
Экспортный потенциал Ставрополья оценил во время своего визита в Железноводск Чрезвычайный и Полномочный Посол Маврикия в России Хесвар Джанке – дипломат уверен, что продукцию ставропольских предприятий по достоинству оценят в его стране, передает "АиФ-Ставрополье".
Предпринимателям края будет очень комфортно работать с островным государством – здесь создана свободная финансовая зона, а развитый банковский сектор предоставит им широкий спектр финансовых операций, также продукция из Маврикия не облагается налогами и пошлинами.
Дело за решением экономического совета Маврикия - руководство края уже готовит предложения и готово к деловому сотрудничеству.