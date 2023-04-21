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Ставропольские полицейские "расправились" с ненавистным алкоголем

Ставропольские полицейские &quot;расправились&quot; с ненавистным алкоголем
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Ставропольские полицейские весьма своеобразно расправились с незаконным алкоголем, изъятым ими у предпринимателей – они "не донесли" на склад 1,5 тысячи бутылок спиртного.

Полицейские на Ставрополье "случайно разбили" полторы тысячи изъятых ими из продажи бутылок контрафактного алкоголя, выяснила при проверке комиссия МВД России, пишет местный Telegram-канал "112".

Комиссия МВД России, проверявшая региональных коллег, установила, что на склад вещественных доказательств попало далеко не все спиртное – как объяснили сами полицейские, они "случайно разбили" ни много, ни мало – 15, тыс бутылок, однако почему-то не задокументировали сей факт, передает "АиФ-Ставрополье".

Столичные полицейские им почему-то не поверили и передали материалы проверки в Следственный комитет.

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