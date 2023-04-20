В Минводах задержали мужчину по подозрению в подготовке теракта

В Минводах задержан сторонник террористической группировки, занимавшийся подготовкой теракта в общественном месте. По данному факту возбуждено уголовное дело.
В Минеральных Водах по подозрению в подготовке теракта задержан мужчина. Об этом сказано в распространенном 20 апреля сообщении ФСБ России.
Там отметили, что задержанный является сторонником террористической группировки ИГИЛ (запрещена в РФ).
Согласно предварительной информации, он готовил теракт в общественном месте по поручению эмиссаров группировки, которые находились в одной из стран Ближнего Востока. В его квартире были найдены детали и поражающие элементы для создания самодельной взрывчатки.
По данному факту возбуждено уголовное дело.