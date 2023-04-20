В Минводах задержали мужчину по подозрению в подготовке теракта

Опубликовано: 19:45, 20 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Минводах задержан сторонник террористической группировки, занимавшийся подготовкой теракта в общественном месте. По данному факту возбуждено уголовное дело.

В Минеральных Водах по подозрению в подготовке теракта задержан мужчина. Об этом сказано в распространенном 20 апреля сообщении ФСБ России.

Там отметили, что задержанный является сторонником террористической группировки ИГИЛ (запрещена в РФ).

Согласно предварительной информации, он готовил теракт в общественном месте по поручению эмиссаров группировки, которые находились в одной из стран Ближнего Востока. В его квартире были найдены детали и поражающие элементы для создания самодельной взрывчатки.

По данному факту возбуждено уголовное дело.