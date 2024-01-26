Ставрополье вложит 700 млрд рублей в инвестпроекты в течение шести лет

Ставропольский край наращивает объемы инвестпроектов в регионе. К 2030 году в крае в рамках этих программ будет создано 38 тыс рабочих мест и освоено 700 млрд рублей.

Ставрополье за 6 лет намерено потратить 700 млрд рублей на создание инвестпроектов. Благодаря им в регионе возникнут 38 тыс дополнительных рабочих мест. Информацию об этом озвучил министр экономического развития Ставропольского края Денис Полюбин.

В этом году власти края намерены выполнить 15 грандиозных проектов, которые помогут развивать экономическую отрасль региона. В частности, будут возведены ветряные электростанции в пяти районах Ставрополья.

Также в планах обновить промышленное производство в Буденновске и Невинномысске, возвести завод по производству минеральной воды в МинВодах и построить санаторий "Кисловодск".

К концу нынешнего года эти объекты помогут создать 7 тыс дополнительных рабочих мест, а также заработать на них 33 млрд рублей.

Кроме этого, власти создают новые возможности для наращивания инвестиций.

"С этой целью в прошлом году сделали новые большие шаги навстречу инвесторам. По поручению Президента России в Ставропольском крае минэкономразвития края внедрило систему поддержки новых инвестиционных проектов - Региональный инвестиционный стандарт. Документ устанавливает единые требования к органам власти по организации работы с инвесторами и сопровождению инвестиционных проектов, конкретные этапы и сроки присоединения к объектам инженерной и транспортной инфраструктуры"

– Денис Полюбин