Ставрополье примет состязания по автокроссу

В Зеленокумске стартует первый этап чемпионат края по автокроссу. Первенство приурочено к 100-летию округа. Первенство пройдет на местной трассе «Каскад».

В конце апреля в Зеленокумске (Ставропольского край) пройдет первый этап первенства края по автокроссу. Об этом проинформировали в пресс-службе министерства туризма и оздоровительных курортов региона, отметив, что это событие станет настоящим праздником для любителей скорости и азарта, а также отличным шансом для тех, кто хочет испытать себя за рулем и показать свое мастерство.

"28 апреля в Зеленокумске планируется проведение 1-го этапа чемпионата/первенства Ставропольского края по автокроссу (в рамках него будет проходить первенство и чемпионат Советского муниципального округа, посвященный 100-летию округа (автокросс на местной трассе "Каскад" (на холмах). <...> Приглашаем всех любителей экстремального туризма на зрелищное шоу"

– пресс-служба министерства туризма и оздоровительных курортов

В ведомстве отметили, что участие в автокроссе – это отличная возможность проверить свои навыки вождения, испытать адреналин и почувствовать себя настоящим гонщиком. Кроме того, это замечательный способ провести время с семьей или друзьями, окунувшись в мир скорости и соревнований.

Автокросс – это вид автоспорта, где участники проезжают специально подготовленный трек на скорость, преодолевая различные препятствия и повороты. Гонки проходят на коротких дистанциях, что добавляет соревнованиям динамики и экстрима.