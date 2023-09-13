Ставрополье примет "Кавказские игры"

Опубликовано: 12:05, 13 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В выходные столица Ставрополья примет "Кавказские игры". Фестиваль включает спортивные состязания, а также культурные мероприятия.

Ставропольский край готовится принять ежегодные "Кавказские игры".

"Народы Юга России в составе 19 делегаций на городском стадионе "Динамо" откроют 16 сентября, в день рождения Ставрополя, ежегодный фестиваль культуры и спорта "Кавказские игры"

– городская администрация

Фестиваль откроется торжественной церемонией в ближайшую субботу 11.00. В программе первого дня мероприятия знакомство с национальной культурой, кухней, традициями народов Кавказа, концерты, выставки.

Ярким событием праздник станет гала-концерт на Крепостной горе, начало в 16.00.

"Спортивная программа игр рассчитана на четыре дня. Спортсмены разыграют медали в 11 видах спорта: футболе, баскетболе, борьбе на поясах, гиревом спорте, армрестлинге, дзюдо, легкой атлетике, перетягивании каната, силовом экстриме, спортивном программировании, стрельбе из лука"

– городская администрация