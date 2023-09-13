Ставрополье примет "Кавказские игры"

Ставропольский край готовится принять ежегодные "Кавказские игры".
"Народы Юга России в составе 19 делегаций на городском стадионе "Динамо" откроют 16 сентября, в день рождения Ставрополя, ежегодный фестиваль культуры и спорта "Кавказские игры"
– городская администрация
Фестиваль откроется торжественной церемонией в ближайшую субботу 11.00. В программе первого дня мероприятия знакомство с национальной культурой, кухней, традициями народов Кавказа, концерты, выставки.
Ярким событием праздник станет гала-концерт на Крепостной горе, начало в 16.00.
"Спортивная программа игр рассчитана на четыре дня. Спортсмены разыграют медали в 11 видах спорта: футболе, баскетболе, борьбе на поясах, гиревом спорте, армрестлинге, дзюдо, легкой атлетике, перетягивании каната, силовом экстриме, спортивном программировании, стрельбе из лука"
– городская администрация