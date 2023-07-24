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Ставрополье осыпают монетами с Виктором Цоем

Ставрополье осыпают монетами с Виктором Цоем
© Фото: Центральный банк России
Жители Ставропольского края смогут приобрести памятные монетки с Виктором Цоем через несколько месяца. Ранее Банк России сообщил о выпуске монет, посвященных лидеру группы "Кино".

Серебряными монетами с изображением Виктора Цоя можно будет обзавестись в Ставропольском крае через несколько месяцев.

Как пишут "Аргументы и факты", ранее российский Центробанк сообщил о выпуске памятных монет, которые посвящены лидеру рок-группы "Кино".

По словам сотрудника отделения Южного ГУ Банка РФ Алексея Целовальникова, монеты с Цоем будут иметь и коллекционную, и художественную ценности. Их сбытом по России будут заниматься главные офисы коммерческих банков.

При этом он подчеркнул, что в продажу в Ставрополе они поступят через несколько месяцев.

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