Ставрополье осыпают монетами с Виктором Цоем

Жители Ставропольского края смогут приобрести памятные монетки с Виктором Цоем через несколько месяца. Ранее Банк России сообщил о выпуске монет, посвященных лидеру группы "Кино".
Серебряными монетами с изображением Виктора Цоя можно будет обзавестись в Ставропольском крае через несколько месяцев.
Как пишут "Аргументы и факты", ранее российский Центробанк сообщил о выпуске памятных монет, которые посвящены лидеру рок-группы "Кино".
По словам сотрудника отделения Южного ГУ Банка РФ Алексея Целовальникова, монеты с Цоем будут иметь и коллекционную, и художественную ценности. Их сбытом по России будут заниматься главные офисы коммерческих банков.
При этом он подчеркнул, что в продажу в Ставрополе они поступят через несколько месяцев.