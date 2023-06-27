Опубликовано: 14:21, 27 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Восток Ставрополья окутало дымом, пришедшего из Дагестана. Жителей призвали соблюдать спокойствие. Власти не знают причин появления дыма на территории региона.

Дым, пришедший из Дагестана, накрыл территорию Ставропольского края, атмосфера загрязнена в Буденновске, заявил руководитель городского округа Сергей Савченко.

При этом он не знает причин появления дыма на территории региона, поскольку рядом нет никаких очагов возгорания. Дым также заметили над Нефтекумским, Левокумским и Арзгирским округами.

По его словам, дым в регион пришел с территории Дагестана. Чиновник призвал жителей Ставрополья соблюдать спокойствие.