Восток Ставрополья окутало дымом, пришедшего из Дагестана. Жителей призвали соблюдать спокойствие. Власти не знают причин появления дыма на территории региона.
Дым, пришедший из Дагестана, накрыл территорию Ставропольского края, атмосфера загрязнена в Буденновске, заявил руководитель городского округа Сергей Савченко.
При этом он не знает причин появления дыма на территории региона, поскольку рядом нет никаких очагов возгорания. Дым также заметили над Нефтекумским, Левокумским и Арзгирским округами.
По его словам, дым в регион пришел с территории Дагестана. Чиновник призвал жителей Ставрополья соблюдать спокойствие.