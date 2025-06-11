Вестник Кавказа

Стартовала активная фаза учений российских и узбекских дроноводов

Военный с пультом управления
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Операторы дронов Вооруженных сил РФ и Узбекистана в ходе активной фазы учений "Хамкорлик-2025", проходящих на узбекском полигоне "Термез", отработали уничтожение техники незаконных бандформирований.

В хода активной фазы военных учений "Хамкорлик-2025" ("Взаимодействие-2025") российские и узбекские военнослужащие – операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) отработали практические действия против незаконных вооруженных формирований (НВФ) в приграничных районах, сообщили в министерстве обороны России.

"Расчеты разведывательных БПЛА и операторы ударных FPV-дронов Вооруженных сил России и Узбекистана отработали поиск, разведку и уничтожение бронированной техники НВФ при попытке прорыва государственной границы"

- Минобороны России

Для нанесения ударов использовались разведывательно-ударные БПЛА "Муравей" и ударные FPV-дроны "ПВХ", на которых представители армий двух стран отработали слаженность совместных действий, передает ТАСС.

Легенда такова: в ходе воздушной разведки местности операторы БПЛА выявили приближающиеся к границе группы НВФ на бронированной технике и предприняли контрмеры.

Также было отработано применение наземного роботизированного комплекса "КТЗ" для доставки полезных грузов и эвакуации условно раненых, говорится в сообщении.

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