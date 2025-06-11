Стартовала активная фаза учений российских и узбекских дроноводов

В хода активной фазы военных учений "Хамкорлик-2025" ("Взаимодействие-2025") российские и узбекские военнослужащие – операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) отработали практические действия против незаконных вооруженных формирований (НВФ) в приграничных районах, сообщили в министерстве обороны России.
"Расчеты разведывательных БПЛА и операторы ударных FPV-дронов Вооруженных сил России и Узбекистана отработали поиск, разведку и уничтожение бронированной техники НВФ при попытке прорыва государственной границы"
- Минобороны России
Для нанесения ударов использовались разведывательно-ударные БПЛА "Муравей" и ударные FPV-дроны "ПВХ", на которых представители армий двух стран отработали слаженность совместных действий, передает ТАСС.
Легенда такова: в ходе воздушной разведки местности операторы БПЛА выявили приближающиеся к границе группы НВФ на бронированной технике и предприняли контрмеры.
Также было отработано применение наземного роботизированного комплекса "КТЗ" для доставки полезных грузов и эвакуации условно раненых, говорится в сообщении.