Стандарты в здравоохранении Узбекистана будет разрабатывать спеццентр

В скором времени в структуре Минздрава Узбекистана появится новое госучреждение - Центр проектов здравоохранения, который будет разрабатывать правила и нормы отрасли.

В структуре Минздрава Узбекистана вскоре заработает новое госучреждение - проектный офис "Центр проектов здравоохранения", его уже презентовали президенту страны Шавкату Мирзиееву, сообщает пресс-служба президента.

Новый центр будет контролировать государственное медстрахование и пакет гарантированных государством бесплатных медуслуг и лекарств, их качество и безопасность, а также заниматься развитием системы медицинского образования и науки на основе международных стандартов.

"В деятельность проектного офиса будут привлекаться на договорной основе опытные специалисты специализированных медицинских центров, высших учебных и научно-исследовательских учреждений, а также иностранные эксперты и консультанты"

- Минздрав Узбекистана

Новый центр будет работать над внедрением цифровых технологий, повышением прозрачности госзакупок, а также реформированию фармацевтической отрасли страны.

Еще одна задача новой организации – повышение квалификации медицинских работников. Для этого все программы Ташкентской медицинской академии пройдут международную аккредитацию, а знания студентов-медиков будут оценивать на основе международно-признанной системы.

"Со следующего учебного года исходя из потребностей регионов 200 выпускников медицинских вузов пройдут обучение в ведущих зарубежных учебных заведениях по программам магистратуры и клинической ординатуры"

- Минздрав Узбекистана

Международная аккредитация также предстоит специализированным центрам хирургии, кардиологии, педиатрии, эндокринологии, дерматовенерологии и косметологии.

Шавкат Мирзиеев одобрил все предложения Минздрава и поручил утвердить "дорожную карту" по их реализации.