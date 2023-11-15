Фармрынок Узбекистана ждет отечественных лекарств

Несмотря на то, что Узбекистан привлечет в фармацевтическую отрасль известные бренды, президент страны потребовал поддержать местных производителей лекарств.

В Узбекистане сегодня прошло совещание под председательством президента страны Шавката Мирзиеева, на котором обсуждались вопросы поддержки местного производства и повышения экспортного потенциала в фармацевтической промышленности, сообщает пресс-служба президента.

Узбекистан сделал заметны прорыв в области фармацевтики – только за последние шесть лет производство лекарств выросло в три раза, а их экспорт - в шесть раз, однако это не соответствует имеющемуся потенциалу.

"Ежегодно в стране потребляются лекарственные средства на сумму $1,6 млрд. Доля отечественных производителей составляет всего 18%, остальное обеспечивается за счет импорта, хотя в последние годы этой отрасли оказана большая поддержка, выделены значительные средства, созданы фармацевтические зоны"

- Шавкат Мирзиеев

Узбекский лидер подчеркнул, что местные мощности не используются в полной мере. Нужно расширять локализацию за счет организации производства 50 наиболее часто потребляемых лекарств, поддерживать проекты предпринимателей и обеспечивать закупку их продукции, для чего важно изучить зарубежный опыт и привлечь для этого известные бренды, передает Sputnik Узбекистан.

Еще один важный этап – переход местных фармпредприятий на международный стандарт GMP и создании системы маркировки, а также строительство кластера "Ташкент Фарма Парк", к чему следует привлечь частные компании, - добавил президент.