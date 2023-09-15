Штамм эрис: новый ковид пришел в Турцию

Минимум 9 человек в Турции заболели новым штаммом Covid-19 – EG.5, или эрис. О его "прибытии" в страну сообщил министр здравоохранения.
Чиновник призвал не паниковать и не нервничать. По его словам, приход эриса в Турцию был очень вероятен, так как этот штамм уже достаточно широко разошелся по другим странам. Коджа также заявил о низкой вирулентности (способности вызывать болезнь) нового штамма.
Министр рассказал и о заболевших.
"Они контактировали за границей и находятся в одной провинции Турции"
– Фахреттин Коджа
Симптомы штамма эрис
Новый штамм вызывает у заболевшего следующие симптомы:
- насморк,
- боль в горле,
- головная боль,
- чихание,
- усталость.
Гораздо реже фиксируются "классические " признаки коронавируса, такие как одышка, утрата способности чувствовать запахи и высокая температура.
Согласно последним данным, при эрисе также наблюдаются:
- диарея,
- сыпь на коже,
- раздражение глаз.