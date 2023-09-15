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Штамм эрис: новый ковид пришел в Турцию

Штамм эрис: новый ковид пришел в Турцию
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Самый свежий штамм коронавируса – потомок омикрона эрис – зафиксирован в Турции. О его появлении сообщил глава турецкого Минздрава. При этом чиновник призвал не беспокоиться.

Минимум 9 человек в Турции заболели новым штаммом Covid-19 – EG.5, или эрис. О его "прибытии" в страну сообщил министр здравоохранения.

Чиновник призвал не паниковать и не нервничать. По его словам, приход эриса в Турцию был очень вероятен, так как этот штамм уже достаточно широко разошелся по другим странам. Коджа также заявил о низкой вирулентности (способности вызывать болезнь) нового штамма.

Министр рассказал и о заболевших.

"Они контактировали за границей и находятся в одной провинции Турции"

– Фахреттин Коджа

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Симптомы штамма эрис

Новый штамм вызывает у заболевшего следующие симптомы:

  • насморк,
  • боль в горле,
  • головная боль,
  • чихание,
  • усталость.

Гораздо реже фиксируются "классические " признаки коронавируса, такие как одышка, утрата способности чувствовать запахи и высокая температура.

Согласно последним данным, при эрисе также наблюдаются:

  • диарея,
  • сыпь на коже,
  • раздражение глаз.
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