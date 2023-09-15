Штамм эрис: новый ковид пришел в Турцию

Опубликовано: 17:54, 15 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Самый свежий штамм коронавируса – потомок омикрона эрис – зафиксирован в Турции. О его появлении сообщил глава турецкого Минздрава. При этом чиновник призвал не беспокоиться.

Минимум 9 человек в Турции заболели новым штаммом Covid-19 – EG.5, или эрис. О его "прибытии" в страну сообщил министр здравоохранения.

Чиновник призвал не паниковать и не нервничать. По его словам, приход эриса в Турцию был очень вероятен, так как этот штамм уже достаточно широко разошелся по другим странам. Коджа также заявил о низкой вирулентности (способности вызывать болезнь) нового штамма.

Министр рассказал и о заболевших.

"Они контактировали за границей и находятся в одной провинции Турции"

– Фахреттин Коджа

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Симптомы штамма эрис

Новый штамм вызывает у заболевшего следующие симптомы:

насморк,

боль в горле,

головная боль,

чихание,

усталость.

Гораздо реже фиксируются "классические " признаки коронавируса, такие как одышка, утрата способности чувствовать запахи и высокая температура.

Согласно последним данным, при эрисе также наблюдаются:

диарея,

сыпь на коже,

раздражение глаз.