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Новый штамм ковид "Эрис" проник в Грузию

Новый штамм ковид &quot;Эрис&quot; проник в Грузию
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Грузии началось распространение нового подштамма омикрона EG.5, известного как "Эрис". Новый штамм выявляется только ПЦР-тестом, сообщают инфекционисты.

Новый вариант коронавируса, известный как "Эрис" выявлен в Грузии.

Летом в разных странах начал распространяться впервые обнаруженный еще в феврале вариант омикрон-штамма EG.5. С этим связывается рост заболеваемости. Сейчас новый подштамм добрался до Грузии.

"К сожалению, этот вирус вновь продолжает мутировать. Появляются новые варианты и одним из них является подтип омикрона EG.5. По данным нашей лаборатории, показатель положительности довольно высокий – больше 50%, то есть речь идет о тех, кто сделал тест"

– аллерголог-иммунолог, директор клиники "Неолаб" Георгий Камкамидзе

Он отметил, что новый вариант вызывает те же симптомы, что и прежние виды омикрона, поэтому для того, чтобы вирус не получил массового распространения, при симптомах простуды и гриппа рекомендуется избегать общественных мест.

"Эрис" не выявляется экспресс-тестом, только ПЦР-тест показывает заражение этим подштаммом.

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