Стамбул начал 2024 год с палестинского шествия

1 января 2024 года от мечетей исторического центра Стамбула к Галатскому мосту несколько сотен тысяч турецких граждан прошли шествие солидарности с населением Палестины, потребовав от Израиля остановить боевые действия в секторе Газа.

Как рассказали турецкие СМИ, сегодня утром в Стамбуле более 250 тыс граждан после утреннего намаза прошли по городу шествием в знак солидарности с палестинцами сектора Газа, страдающими из-за боевых действий между ЦАХАЛ и ХАМАС. Столь масштабная гражданская акция заполнила и тем самым заблокировала все пути из исторического центра города к Галатскому мосту.

Лозунги участников акции были посвящены неделимости Палестины и призывам к Израилю прекратить боевые действия в секторе Газа. В руках они несли турецкие и палестинские флаги.

Акция оказалась не только городской, но и морской – порядка 200 лодок и катеров присоединились к скандированию лозунгов в поддержку палестинцев. В ней участвовали недавно ушедшие в отставку министры – бывшие главы Минобороны, МВД, Минтранса и Минфина. К выражению солидарности с палестинцами присоединились главы военной компании Baykar Сельджук и Халюк Байрактары.

Один из организаторов акции – сын турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Биляль Эрдоган, руководитель национального Объединения молодежных фондов. Основным посылом его речи стало требование максимально бойкотировать Израиль в деятельности турецкого государства и общества.

"Мы не можем оставаться равнодушными к преступлениям, которые совершаются в Палестине. Только объединившись, мы сможем противостоять им"

– Биляль Эрдоган

Также участники акции потребовали организовать на международном уровне уголовное расследование в отношении израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Они призвали мировое сообщество не оставлять сектор Газа в одиночестве.