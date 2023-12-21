Израиль на четыре часа прекратил атаки на палестинский Рафах

Армия обороны Израиля заявила о приостановке боевых действий в районе города Рафах на юге Газы, чем вызвано такое решение, не сообщается.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила на своей странице в соцсети X о приостановке боевых действий до 15.00 мск в одном из районов города Рафах на юге сектора Газа возле границы с Египтом.

"Будет осуществлена локальная тактическая приостановка военной деятельности в гуманитарных целях в районе Аль-Джанина в регионе Рафаха с 10.00 по местному времени (11.00 мск) до 14.00 (15.00 мск)"

- представитель ЦАХАЛ Авичай Адраи

Также ЦАХАл вновь призвала жителей северной части сектора Газа переехать в пункты размещения беженцев в районе Дейр-эль-Балаха (центральная часть сектора Газа), передает РИА Новости.