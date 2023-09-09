Стамбул готовится к урагану

Стамбул готовится к непогоде. Прогнозируется, что погода будет улучшаться с понедельника.
Синоптики предупредили гостей и жителей Стамбула, что завтра, 10 сентября, на город обрушится удар стихии – начнется ураган.
"Синоптики предсказывают, что в воскресенье после полудня регион Мраморного моря окажется под воздействием ураганного северного и северо-восточного ветра скоростью до 50-75 километров в час"
– руководство провинции
Прогнозируется, что непогода начнет стихать утром в понедельник.
В настоящее время столбики термометров в городе показывают +22 градуса. В ночные часы воздух охладится на один градус.