Стамбул готовится к урагану

Опубликовано: 21:57, 9 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Стамбул готовится к непогоде. Прогнозируется, что погода будет улучшаться с понедельника.

Синоптики предупредили гостей и жителей Стамбула, что завтра, 10 сентября, на город обрушится удар стихии – начнется ураган.

"Синоптики предсказывают, что в воскресенье после полудня регион Мраморного моря окажется под воздействием ураганного северного и северо-восточного ветра скоростью до 50-75 километров в час"

– руководство провинции

Прогнозируется, что непогода начнет стихать утром в понедельник.

В настоящее время столбики термометров в городе показывают +22 градуса. В ночные часы воздух охладится на один градус.