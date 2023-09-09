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Стамбул готовится к урагану

Дворец Долмабахче
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Стамбул готовится к непогоде. Прогнозируется, что погода будет улучшаться с понедельника.

Синоптики предупредили гостей и жителей Стамбула, что завтра, 10 сентября, на город обрушится удар стихии – начнется ураган.

"Синоптики предсказывают, что в воскресенье после полудня регион Мраморного моря окажется под воздействием ураганного северного и северо-восточного ветра скоростью до 50-75 километров в час"

– руководство провинции

 Прогнозируется, что непогода начнет стихать утром в понедельник.

В настоящее время столбики термометров в городе показывают +22 градуса. В ночные часы воздух охладится на один градус.

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