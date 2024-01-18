Стало известно, в каком состоянии находится упавший из окна боец ММА

Упавший из окна боец ММА находится в стабильном состоянии, угрозы жизни нет. Ему предстоят операции. Ранее он упал из окна 10 этажа, когда пытался спасти кота.

Боец смешанных единоборств Магомед Зайналов, который недавно упал из окна дома, находится в стабильном состоянии.

Как пишет ТАСС, каких-либо угроз для его жизни нет, однако ему предстоит пройти курс восстановления, который будет долгим. Отмечается, что ему сделают несколько операций.

Напомним, 24 января Зайналов упал с 10 этажа, когда пытался спасти своего кота. Он выжил, так как приземлился не на землю, а на припаркованную внизу машину.

Спортсмен был доставлен в больницу, а спустя время Магомед вышел на связь в соцсетях, где поблагодарил своих поклонников за поддержку.