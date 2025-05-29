Стало известно, кто возглавит делегацию Украины на встрече в Стамбуле

Второй раунд переговоров Москвы и Киева запланирован на 2 июня. Главу украинской делегации назвал сегодня Зеленский.

Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что делегацию Украины, которая примет в понедельник участие в прямых переговорах с Россией в Стамбуле, возглавит министр обороны Рустем Умеров.

"Нашу делегацию (на переговорах) в понедельник возглавит Рустем Умеров"

– Зеленский

Отметим, что Умеров был главой украинской делегации и на первой стамбульской встрече, которая прошла 16 мая.

Делегацию РФ 2 июня возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский. Российская сторона сохранила состав делегации переговорщиков неизменным с первой встречи по Украине.