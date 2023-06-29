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Стали известны все участники 1/4 финала молодежного ЧЕ по футболу

Стали известны все участники 1/4 финала молодежного ЧЕ по футболу
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Накануне вечером определились все национальные сборные, которые примут участие в раунде плей-офф молодежного Евро. Грузия встретится в 1/4 финала со сверстниками из Израиля.

В среду вечером состоялись встречи третьего тура группового этапа молодежного первенства Европы по футболу, по итогам которых определись все участники 1/4 финала.

Грузинские футболисты встретятся с командой Израиля, англичане сыграют с португальцами, испанцы – со швейцарцами, французы – с украинцами.

Когда будут сыграны матчи

В субботу, 1 июля, состоятся матчи Грузия – Израиль и Испания – Швейцария, а 2 июля сыграют Англия – Португалия и Франция – Украина.

Полуфиналы пройдут 5 июля, а финал - 8 июля. Главный матч турнира примет Батуми.

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