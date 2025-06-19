Стали известны детали встречи главы МИД РФ с Си Цзиньпином

МИД России распространило сообщение по итогам встречи руководителя ведомства Сергея Лаврова с председателем КНР Си Цзиньпином, которая состоялась сегодня.

В министерстве иностранных дел России рассказали подробности прошедшей сегодня встречи главы ведомства Сергея Лаврова и главы Китая Си Цзиньпина, соответствующее сообщение опубликовано на сайте МИД.

В нем говорится, что сегодня, в рамках участия в заседании СМИД ШОС, глава министерства Сергей Лавров был принят главой КНР Си Цзиньпином.

"С.В.Лавров передал китайскому лидеру дружеский привет и наилучшие пожелания от Президента Российской Федерации В.В.Путина"

– МИД РФ

Участники встречи рассмотрели ряд вопросов, связанных с российско-китайскими политическими контактами на высшем и высоком уровнях, в том числе речь шла о подготовке визита российского лидера в Китай для участия в саммите ШОС и торжествах к 80-летию Победы над милитаристской Японией.

Сергей Лавров также затронул отдельные актуальные моменты мировой и региональной повестки.

"Председатель КНР приветствовал предстоящий приезд в Китай российского лидера, с которым его связывает давняя и добрая дружба"

– МИД РФ

Кроме того, Си Цзиньпин высоко оценил нынешнее состояние отношений Москвы и Пекина, а также подтвердил нацеленность КНР на дальнейшую активизацию всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия с РФ.