Стадион "Ростов Арена" стал бременем для федерального правительства

Российское правительство отказалось от содержания ростовского стадиона "Ростов Арена", отдав его на самоокупаемость, однако пока это только радужные планы – на это нужно около 300 миллионов в год, пока это нереально.

Правительство РФ отказалось финансировать содержание стадиона "Ростов Арена", сообщил донской министр спорта Самвел Аракелян.

Планировалось, что содержание спортивной арены в нынешнем году возьмет на себя регион, а помогут ему в этом внебюджетные источники, поскольку ноша по финансированию содержания стадиона из федерального бюджета для него оказалась непосильной, передает "АиФ-Ростов".

Расходы на нормальную работу спортивного объекта в нынешнем году выросли до 300 млн рублей в год, что почти в пять раз превышает расходы прошлого 2023 года (70,5 млн). Достичь такого уровня за счет самоокупаемости пока нереально, добавили в Минспорта области.