Ростовский Дворец спорта приобретет новый облик

Чуть больше чем через год, к 1 сентября 2025 года, ростовчане не узнают свой старенький Дворец спорта, который стоит в Халтуринском переулке уже более 50 лет – власти столицы Дона показали его после капремонта.

Заместитель губернатора Ростовской области Артем Хохлов в своем Telegram-канале показал, как будет выглядеть обновленный Дворец спорта, за капитальный ремонт которого проголосовали горожане.

Здание будет выглядеть совершенно по-другому – оно примет обтекаемые "спортивные" формы, его фасад украсит медиаэкран, а вокруг него будет благоустроенная зеленая зона. Изменится он и внутри: теперь он сможет вмещать в дни соревнований до 5 тыс человек, трибуны для зрителей на соревнованиях по ледовым видам спорта будут вмещать до 3,5 тыс зрителей – над реконструкцией дворца работают более ста строителей, передает "АиФ-Ростов".

Завершить объект городские власти обещают к первому сентября будущего 2025 года. Напомним, дворец спорта в Ростове-на-Дону построили в 1967 году, с тех пор он ни разу не ремонтировался.

"Друзья! Увидел по вашим реакциям, что архивные фото ростовского Дворца спорта вызвали у вас особый интерес. А хотите посмотреть, каким он будет после завершения капитального ремонта? Тогда голосуйте ниже"

- Артем Хохлов

Заместитель губернатора Ростовской области сдержал обещание и выложил в своем Telegram-канале фотографии макета будущего Дворца спорта.