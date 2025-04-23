США внесли в черный список компании за торговлю иранской нефтью

Санкции за участие в процессе торговли добытой в Иране нефтью ввел Вашингтон против ряда компаний, которые базируются не только в ИРИ, но и в других странах. Мера принята в рамках политики максимального давления.

Американские власти заподозрили в торговле иранской нефтью семь организаций и ввели против них санкции, сообщил глава Госдепа Марко Рубио.

"Государственный департамент вводит санкции в отношении семи организаций, вовлеченных в торговлю иранскими нефтепродуктами и нефтехимической продукцией"

– заявление госсекретаря

В нарушении заподозрены организации, которые базируются собственно в Исламской Республике (одна компания), а также в Турции (одна компания) и ОАЭ (пять компаний).

Кроме того, в черный список были внесены два судна.

Рубио пояснил, что рестрикции были введены для того, чтобы искоренить незаконный экспорт иранской нефти и нефтехимической продукции, в том числе чтобы пресечь ее поставки в Китай. Таким образом, уточнил госсекретарь, воплощается в жизнь политика максимального давления президента США Дональда Трампа.