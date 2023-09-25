США расширили санкционные списки пятью российскими компаниями

Опубликовано: 18:11, 25 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Фигурантами санкционных списков США стали еще 28 компаний, 5 из которых – российские, сообщили сегодня в Минторге страны.

Минторг США ввел новые санкционные ограничения, которые затронули 28 компаний, однако российскими они не ограничиваются – это в том числе предприятия из Германии, Китая, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), Омана, Пакистана Финляндии, говорится в уведомлении в Федеральном реестре - сборнике официальных документов американского правительства.

"Эти организации, по оценке правительства США, действуют вопреки интересам национальной безопасности или внешней политики Соединенных Штатов"

- бюро по вопросам промышленности и безопасности Минторга США

Под рестрикции американского Минторга попали российские ООО "Девайс Консалтинг", ООО "Грант Инструмент", "СМТ Айлоджик", "Стрелой" и ВСМПО-АВИСМА. Все они вместе с германскими, финскими и частично китайскими компаниями пытались "нарушить экспортный контроль США", поставляя в Россию компоненты для выпуска беспилотных летательных аппаратов, а действия ВСМПО-АВИСМА создает "критический риск утечки американских оборонных технологий", полагают в Вашингтоне.

Прочие компании из КНР и других стран якобы "закупали и/или пыталась закупать товары американского происхождения, которые в конечном итоге направлялись на поддержку иранских программ по созданию оружия массового уничтожения".

Теперь все эти компании не смогут получать американские товары без специальной лицензии, но в этом им, скорее всего, будет отказано.