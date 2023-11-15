США призвали Израиль изменить стратегию в Газе

Власти США предупредили Израиль о поражении в конфликте с сектором Газа, если страна не будет защищать палестинских мирных жителей.

Израиль проиграет в конфликте с Палестиной, если будет пренебрегать защитой мирных жителей сектора Газа. Такое заявление сделал глава министерства обороны США Ллойд Остин в ходе своего выступления на форуме нацобороны в Калифорнии.

"Центром тяжести является гражданское население, и, если вы толкаете его в объятия врага, вы заменяете тактическую победу стратегическим поражением"

– Ллойд Остин

Американский министр отметил, что правительство США продолжает оказывать влияние на власти Израиля в том, чтобы военные не подвергали опасности мирное население сектора Газа.

Кроме этого, Остин подчеркнул, что власти США извлекли урок из военных конфликтов на густонаселенных городских территориях. Он заявил, что подобные операции слишком осложнены их условиями проведения.

"Урок не в том, что вы можете победить в городской войне, защищая гражданское население. Урок заключается в том, что вы можете победить в городской войне, только защищая гражданское население"

– Ллойд Остин