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США призвали Азербайджан и Армению возобновить мирные переговоры

США призвали Азербайджан и Армению возобновить мирные переговоры
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
США положительно оценивают поездку миссии ООН в Карабах, сообщили в Госдепе. Там также призвали Баку и Ереван возобновить переговоры.

Соединенные Штаты выступают за то, чтобы Азербайджан и Армения возобновили мирные переговоры. Такое заявление сделал пресс-секретарь Госдепа США.

Мэтью Миллер акцентировал внимание на том, что сторонам необходимо обсудить нерешенные вопросы и прийти в итоге к их решению.

Он также прокомментировал поездку миссии ООН в регион. По словам пресс-секретаря, Вашингтон приветствует данное событие.

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