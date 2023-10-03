США призвали Азербайджан и Армению возобновить мирные переговоры

Опубликовано: 2:33, 3 окт 2023 (UTC+3 MSK)

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США положительно оценивают поездку миссии ООН в Карабах, сообщили в Госдепе. Там также призвали Баку и Ереван возобновить переговоры.

Соединенные Штаты выступают за то, чтобы Азербайджан и Армения возобновили мирные переговоры. Такое заявление сделал пресс-секретарь Госдепа США.

Мэтью Миллер акцентировал внимание на том, что сторонам необходимо обсудить нерешенные вопросы и прийти в итоге к их решению.

Он также прокомментировал поездку миссии ООН в регион. По словам пресс-секретаря, Вашингтон приветствует данное событие.