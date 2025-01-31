Вестник Кавказа

США предложили Ирану новую ядерную сделку

Виктор Константинов, Андрей Петров
Атомиум
© Фото: Дарья Мелехова/ “Вестник Кавказа“
Трамп заявил, что сообщения о планах США "разнести" Иран являются преувеличением. По его словам, Вашингтон в большей мере заинтересован в ядерной сделке. Трамп готов работать над новым ядерным соглашением.

Американский лидер Дональд Трамп сообщил, что хочет не разносить Иран, а заключить с ним ядерное соглашение. Об этом он написал на своей странице в соцсети Truth Social.

Прежде всего политик уточнил, что сведения о том, что Штаты с Израилем намерены "разнести Иран в пух и прах", являются сильным преувеличением. Вашингтон хочет заключить сделку с ИРИ по мирному атому.

"Я бы предпочел заключение проверенного мирного ядерного соглашения, которое позволит Ирану мирно развиваться и процветать"

– Трамп

Он добавил, что готов вести работу над ядерным соглашением с Ираном, а после подписания документа можно "устроить большой ближневосточный праздник".

Отметим, что накануне Трамп подписал указ о восстановлении максимального давления США на Иран.

Параметры сделки

Преподаватель экономического факультета РУДН, политолог Фархад Ибрагимов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о том, какова вероятная повестка переговоров по новой ядерной сделке с Ираном.

"От Ирана будут требовать одно – никаких разработок ядерного оружия – потому что для Запада этот вопрос является принципиально значимым. В целом, в получении Тегераном ядерного оружия не заинтересована ни одна из сторон предыдущей сделки 2015 года. Китай и Россия тоже выступают против этого. Мы понимаем, почему Иран хочет получить ядерное оружие: иранское руководство беспокоится о безопасности республики и хочет, чтобы граждане ИРИ могли спать спокойно – но не можем принять, поскольку после этого другие ближневосточные страны захотят вступить в ядерный клуб. Саудовская Аравия, Турция, ОАЭ, Катар, Египет скажут, что у них теперь есть моральное право на ядерную бомбу", - сообщил он.

"Западу нужен отказа Ирана от ядерной программы, но помимо этого США в ходе переговорного процесса могут выдвигать условия, неприятные для российско-иранских и китайско-иранских отношений. Напомню, что французы и англичане летом 2022 года, когда возобновились переговоры с Ираном, предлагали иранской стороне разморозку финансовых активов и возвращение в SWIFT в обмен на де-факто полное прекращение контактов с Россией и перспектив свернуть контакты с Китаем. Иран, чья экономика из-за западных санкций завязана на Китай, на такое не может пойти. А сейчас есть очень серьезные перспективы расширения отношений с Россией после подписания стратегического договора. Но требовать такое наверняка будут", - отметил Фархад Ибрагимов.

Со своей стороны Иран будет требовать прекращения экономического давления. "Ирану нужна отмена санкций, разморозка активов и включение в SWIFT, то есть разгрузка всех мер санкционного давления в самых главных экономических секторах. Иран заинтересован в том, чтобы в результате сделки он получил беспрепятственный экспорт энергоресурсов и возможность свободно торговать в Европе, а также открытый доступ европейцев и любых стран мира на иранский рынок. В целом Тегеран будет рассчитывать на нормализацию отношений, насколько это возможно. Никто не верит, что отношения Ирана с Америкой будут нормальные при нынешнем иранском руководстве, но хотя бы с Францией и Германией связи можно наладить – конечно, в зависимости от сговорчивости европейцев", - заключил востоковед.

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