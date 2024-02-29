Вестник Кавказа

Срок продажи билетов в Крым увеличили до 90 дней 

Срок продажи билетов в Крым увеличили до 90 дней 
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
"Гранд сервис экспресс" увеличил срок продажи билетов на крымском направлении. В этом году билеты можно приобрести за 90 дней до предполагаемой поездки. 

Компания-перевозчик "Гранд сервис экспресс" объявила о том, что билеты в Крым стали продаваться раньше. Теперь приобрести билет можно за 90 дней до даты отправления.

"В этом году, в отличие от 2023 года, продажа билетов начинается за 90 дней и уже открыта на летние поезда (сегодня билеты продаются до 3 июня включительно)"

– "Гранд сервис экспресс"

Отмечается, что билеты доступны на все составы "Таврия".

Также "Гранд сервис экспресс" напомнил, что в летний период действует скидка 50% на поездки с детьми.

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