Вестник Кавказа

Россияне стали чаще выбирать Крым для летнего отдыха

Россияне стали чаще выбирать Крым для летнего отдыха
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Российские туроператоры отмечают возросший спрос на летний отдых в Крыму. По сравнению с прошлым годом интерес к отдыху в крымских отелях и здравницах возрос на 100%.

Крым отмечает рост туристического спроса на летний отдых в этом году. Российский союз туриндустрии сообщил, что число бронирований отелей в период летнего сезона вырос на 100% по сравнению с 2023 годом.

Отмечается, что чаще всего путешественники выбирают отели из бюджетной категории.

"Как следует из статистики Travelline, больше всего востребованы июль, август, сентябрь: здесь рост числа бронирований до 100% и выше. Наибольший прирост идет по отелям бюджетного уровня (+84%) и трехзвездочным (+72%). Прирост спроса на размещение уровня 4-5* чуть ниже – 42%. При этом треть бронирований приходится на жителей самого полуострова, 27% — на Москву и область, 6,6% — на туристов из Краснодарского края, 5% – из Санкт-Петербурга"

– РСТ

По данным союза также спрос на летний отдых в Крыму вырос у туристического оператора "Алеан". При этом туристы стали чаще бронировать отели на осенний период.

"К началу марта забронировано вдвое больше туров на летние каникулы, чем в аналогичный период прошлого года. Глубина продаж по направлению выросла. Если зимой прошлого года бронировали преимущественно на июнь-июль, то сейчас покупают не только на лето, но и на сентябрь-октябрь"

– коммерческий директор "Алеан" Оксана Булах

По информации коммерческого директора туркомпании путешественники предпочитают выбирать Крым из-за того, что отдых здесь значительно дешевле, чем в соседнем Краснодарском крае.

В основном туристы бронируют отели и здравницы семейного формата.

Кроме этого, большим спросом пользуются гостиницы с тарифом "все включено".

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