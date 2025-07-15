Средняя зарплата в СКФО оказалась вдвое ниже общероссийской

Республики Северного Кавказа традиционно оказались в самом низу рейтинга регионов по уровню средних зарплат. В СКФО в среднем получают 41-51 тыс рублей.

Самый низкий уровень средней зарплаты по России зафиксирован в 2025 году на Северном Кавказе.

При средней общероссийской зарплате 97 тыс рублей, в Ингушетии она составляет 41 тыс рублей, в других республиках СКФО, таких как Дагестан, Кабардино-Балкария, Северная Осетия, средняя зарплата составляет 44-51 тыс рублей.

Кавказские зарплаты в несколько раз ниже зарплат на Чукотке - этот регион возглавил рейтинг с 223 тыс рублей и обошел Ингушетию почти в 5,5 раз, следует из данных Росстата. При этом скорость роста зарплат также не пользу СКФО: на Чукотке за год зарплата выросла на 20%, в Ингушетии - на 8%. В среднем по России средняя зарплата за год выросла на 16%.

Помимо Чукотки в лидерах по уровню средней зарплаты в России оказались Ямало-Ненецкий автономный округ, Москва и Магаданская область, где в среднем сотрудники получают 145-185 тыс рублей, передают "Известия".