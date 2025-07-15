Вестник Кавказа

Средняя зарплата в СКФО оказалась вдвое ниже общероссийской

Цифровой рубль
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Республики Северного Кавказа традиционно оказались в самом низу рейтинга регионов по уровню средних зарплат. В СКФО в среднем получают 41-51 тыс рублей.

Самый низкий уровень средней зарплаты по России зафиксирован в 2025 году на Северном Кавказе.

При средней общероссийской зарплате 97 тыс рублей, в Ингушетии она составляет 41 тыс рублей, в других республиках СКФО, таких как Дагестан, Кабардино-Балкария, Северная Осетия, средняя зарплата составляет 44-51 тыс рублей.

Кавказские зарплаты в несколько раз ниже зарплат на Чукотке - этот регион возглавил рейтинг с 223 тыс рублей и обошел Ингушетию почти в 5,5 раз, следует из данных Росстата. При этом скорость роста зарплат также не пользу СКФО: на Чукотке за год зарплата выросла на 20%, в Ингушетии - на 8%. В среднем по России средняя зарплата за год выросла на 16%.

Помимо Чукотки в лидерах по уровню средней зарплаты в России оказались Ямало-Ненецкий автономный округ, Москва и Магаданская область, где в среднем сотрудники получают 145-185 тыс рублей, передают "Известия". 

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
1060 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.