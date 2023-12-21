Спрос на новогодний отдых в Крыму вырос на 40%

Этой зимой россияне охотнее, чем прошлой, бронируют отдых в Крыму на Новый год. Продажи выросли почти на 40%.

Привлекательность Нового года в Крыму выросла почти на 40% этой зимой, рассказали в Российском союзе туриндустрии.

"Как следует из динамической статистики платформы для гостиничного бизнеса Travelline на 26 декабря, бронирования отелей Крыма на новогодние праздники выросли в среднем на 36% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, Севастополя – на 42%"

– РСТ

Наиболее востребованы бюджетные варианты со стоимостью за ночь менее 5 тыс рублей. При этом цены на Новый год 2024 выросли относительно прошлого на 11%. Отели уровня 4 и 5 звезд, напротив, подешевели с прошлой зимы, в среднем номер обходится в 10 тыс рублей за ночь.

Почти половина отдыхающих в Крыму - крымчане, около 20% туристов приезжают из столичного региона.