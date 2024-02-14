Справочник о горной Ингушетии издан для альпинистов

Скалолазы, мечтающие подняться на горы в Ингушетии, теперь смогут воспользоваться уникальным путеводителем. В книге описаны все маршруты на горы Цей-Лоам и Коазой-Лоам.

Первый в истории путеводитель по местным горам издали в Ингушетии, рассказал в своем Telegram-канале глава республики.

"Горным клубом УАЛ проделана большая работа. Известный и авторитетный в стране альпинист Александр Яковенко с командой подробно исследовали все скальные маршруты на Цей-Лоам и Коазой-Лоам, систематизировали их и значительно облегчили подъем в горы альпинистам, которые будут совершать свой первый подъем в наших горах"

– Махмуд-Али Калиматов

Глава региона уточнил, что в издании также можно найти небольшой историко-этнографический очерк об Ингушетии. Важно, что в книгу вошел и детальный обзор Джейрахского района, подробно расписаны способы, как добраться до тех или иных локаций, перечисляются места, где можно пожить, отдохнуть или просто перекусить.

Александр Яковенко высоко оценил альплагерь "Кязи": по его словам, это одно из лучших мест для учебно-спортивного альпинизма. В целом в Ингушетии опробовано и описано свыше пяти десятков маршрутов. На их основе и был составлен путеводитель.