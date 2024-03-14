Спортсмены высадят деревья на Аральском море в рамках Aral Sea Eco Race

В Узбекистане к проблеме высыхающего Арала решили привлечь внимание оригинальным способом - состоится экологический забег, в ходе которого спортсмены высадят деревья. Дно Аральского моря хотят превратить в зеленый сад.

Экологический забег Aral Sea Eco Race состоится в городе Муйнак по инициативе Минэкологии Узбекистана.

Спортивно-экологическое мероприятие пройдет 18 апреля, дистанция - 2 км, поучаствовать может любой желающий. Пробежав 1 км участники забега займутся посадкой саженцев, им будут предоставлены как инструменты, так и посадочный материал. Бегуны помогут создать зеленый сад на бывшем дне Аральского моря. После того, как деревья будут высажены, спортсмены побегут обратно, место финиша и старта совпадают.

«На финише каждый участник получает медаль в виде символического дерева в знак признания его участия в проекте по восстановлению природы»

– министерство

Награждены призами будут три самых быстрых участника и участницы.

Необычный забег на Арале популяризирует здоровый образ жизни и ответственное отношение к окружающей среде.