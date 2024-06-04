Вестник Кавказа

Спецназ из Казахстана вошел в тройку лучших в мире

Военный с пультом управления
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Команда спецназа МВД Казахстана завоевала серебряные медали на соревнованиях силовиков в Дубае. В турнире приняли участие представители 80 стран мира.

Спецназ из Казахстана завоевал "серебро" на международных соревнованиях SWAT Challenge в Дубае. 

Сообщается, что в рамках турнира силовые подразделения выполняли различные задания задания, связанные с освобождением заложников, физической подготовкой, а также ликвидацией условного противника. 

Отметим, что спецназ Казахстана оказался одним из лучших на турнире, уступив лидерство лишь китайским коллегам. Другие команды казахстанцев также попали в десятку самых подготовленных. 

Отметим, что соревнования в Дубае собрали свыше 100 команд силовиков из 80 стран.

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