Опубликовано: 20:20, 6 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: соцсети Исрафила Ашурлы

Исрафил Ашурлы успешно спустил с восьмитысячника альпиниста, потерявшего зрение. Спуск был сложный, часть пути пострадавшего приходилось нести на руках, но завершился успехом - сейчас альпинисты находятся в базовом лагере у подножья горы Нанга Парбат.

Азербайджанский альпинист Исрафил Ашурлы успешно спустился в базовый лагерь. Сегодня Ашурлы спас жизнь другому альпинисту, они несколько дней спускались с горы Нанга Парбат в Гималаях, и наконец достигли базового лагеря.

Покорения вершины в этот раз не произошло - Ашурлы 3 июля поднялся до лагеря 4 на высоте 7300, где нашел двух альпинистов - польского и пакистанского. Первый умер на руках у Ашурлы, второй находился в плохом состоянии и потерял зрение. Азербайджанский спортсмен принял решение отказаться от покорения вершины и спасти Асифа Бхатти. Он не себе понес пострадавшего альпиниста в третий лагерь. Там их задержала непогода. Позже Ашурлы и Бхатии сумели преодолеть наиболее опасный участок пути, после чего подоспела помощь - два других альпиниста из Пакистана помоги со спуском пострадавшего. Когда все четверо добрались до лагеря 2 на высоте 6100, они на какое-то время перестали выходить на связь.

К вечеру 6 июля стало известно, что спуск завершен, Исрафил Ашурлы и другие альпинисты добрались до базового лагеря.

Гора Нанга Парбат - один из 14 восьмитысячников планеты, он входит в топ-3 самых смертоносных вершин, погибает около 22% альпинистов, решившихся покорить эту гору. По другой реальной истории, произошедшей на этой вершине, снят фильм.