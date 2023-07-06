Исрафил Ашурлы спас человека на восьмитысячнике Нанга Парбат

Опубликовано: 12:52, 6 июл 2023 (UTC+3 MSK)

Знаменитый азербайджанский альпинист Исрафил Ашурлы прервал восхождение на очередную гору-восьмитысячник, чтобы спасти умирающего альпиниста.

Исрафил Ашурлы спасает пакистанского альпиниста Асифа Бхатти. События разворачиваются в настоящий момент - спортсмены пока не добрались в безопасное место.

ЧП случилось на горе-восьмитысячнике Нанга Парбат в Гималаях, которую собирался покорить азербайджанский альпинист.

Подробно о нем стало известно от альпиниста и журналиста Анжелы Бенавайдес.

По словам альпиниста из РФ Сергея Кофанова, 3 июля Ашурлы добрался до лагеря 4 и нашел там двух альпинистов. Польский спортсмен был при смерти, он скончался на руках Ашурлы. Асиф Бхатти потерял зрение. Исрафил на себе понес его в лагерь 3. Им удалось успешно добраться до него, но дальше они смогли двинуться не сразу - мешали погодные условия.

Позже Ашурлы сообщил, что ему и Бхатти удалось преодолеть наиболее опасный участок, более того, их нашли отправившиеся на помощь двое альпинистов из Пакистана Фазаль Али и Мохаммед Юнус.

"Позже стало известно, что они добрались до лагеря 2. После этого от них вестей не было"

– Анжела Бенавайдес

Напомним, Нанга Парбат - одна из самых опасных гор планеты. Вершина занимает третье место по количеству жертв: смертность составляет более 22% (относительно успешно завершивших восхождение альпинистов).