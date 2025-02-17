Спасатели спустили трех подростков с горы в Анапе

В Анапе провели успешное спасение трех подростков, решивших забраться на гору по крутому склону. После юных скалолазов передали врачам.

Спасатели в Анапе помогли трем подросткам, которые застряли на горе во время восхождения, рассказали в городской службе спасения.

"В районе села Варваровка Анапы трое подростков решили преодолеть крутой подъем. Взобравшись на гору, двое из них не смогли продолжить восхождение и застряли посреди склона"

- служба спасения Анапы

Спустя время подростков нашли спасатели и спустили вниз при помощи альпинистского снаряжения. После юные скалолазы были переданы врачам.

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