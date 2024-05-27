Спасатели предотвратили две трагедии в Сочи

Спасательным службам города-курорта Сочи за эти выходные пришлось два раза выходить в море для помощи купающимся. Никто из отдыхающих не пострадал.

В эти выходные произошло сразу два происшествия с купающимися на море в Сочи. Оба закончились спасением. Об этом рассказали в МЧС России.

Первое происшествие случилось с двумя подростками из Подмосковья. Они с семьей отдыхали на пляже в Лазаревском районе и решили пойти поплавать на сап-бордах. Юноши долго не возвращались, поэтому родители решили вызвать спасателей. Те обнаружили их на пути к берегу, однако молодые люди не отказались от помощи и были доставлены в руки беспокойных родителей.

Второе происшествие случилось с местными жителями. По словам очевидцев, мужчина и женщина ушли плавать в море во время непогоды и из-за сильных волн не могли вернуться на берег. Девушке оказали помощь еще до прихода спасательных служб, мужчину же специалисты подобрали на катере и доставили на сушу. Сообщается, что он был пьян.

Жителей и гостей курорта просят соблюдать меры безопасности и не заходить в море в плохую погоду.