Вестник Кавказа

Спасатели оставят без пожарной лицензии завод "Ростсельмаша"

Спасатели оставят без пожарной лицензии завод "Ростсельмаша"
© Фото: Ростсельмаш
ГУ МЧС по Ростовской области намерено через суд аннулировать пожарную лицензию комбайнового завода крупнейшего российского разработчика и производителя сельхозтехники "Ростсельмаша".

ООО "Комбайновый завод "Ростсельмаш"" может вскоре остаться без лицензии на работы по обеспечению пожарной безопасности своих зданий и сооружений, исковое заявление на предприятие подало в Арбитражный суд Ростовской области местное ГУ МЧС России.

Завод должен был подтвердить соответствие требованиям для продления лицензии до 9 декабря 2024 года, но документы, которые были направлены в министерство, ведомство не устроили, передает donnews.ru.

Причиной претензий стало то, что завод не подтвердил наличие собственных зданий для размещения соответствующих оборудования и технических средств, также у спасателей  возникли сомнения в квалификации и стажу ответственных за лицензируемый вид деятельности сотрудников предприятия.

Предприятию предложили устранить нарушения в течение почти двух месяцев – к 25 января 2025 года, но комбайновый завод не уложился в эти сроки.

Если суд состоится и завод останется без лицензии, ему придется заказывать работы для обеспечения пожарной безопасности у компаний-подрядчиков.

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