"Спартак" не смог обыграть "Ахмат" у себя дома

Опубликовано: 21:58, 26 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сегодня в Москве в рамках 6-го тура РФПЛ встретились "Спартак" и "Ахмат". Ни один из клубов не смог поразить ворота соперника.

Сухой ничьей завершилась сегодня встреча в Москве "Спартака" и "Ахмата" в рамках 6-го тура РФПЛ. На "Открытие банк-Арене" ни одному из клубов не удалось забить в ворота противника ни одного мяча.

Поскольку во время игры на поле почти ничего не происходило, стоит обратиться к статистике матчей этих двух клубов. Игра вничью с "Ахматом" – одна из условных традиций "Спартака": из 10 последних встреч с грозненцами москвичи четырежды завершали игру с ничейным результатом.

При этом "Ахмат" в течение тех же 10 матчей не может выиграть у "Спартака", ведь кроме 4 ничьих на счету москвичей 6 побед над грозненцами. Сентябрь 2018 года стал последней датой, когда "Ахмат" закончил встречу со "Спартаком" победой.

Следующий на очереди соперник "Ахмата" в РФПЛ – "Урал" из Екатеринбурга. А "Спартак" встретится с еще одним южным клубов – на сей раз с кубанским "Краснодаром".