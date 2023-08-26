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"Спартак" не смог обыграть "Ахмат" у себя дома

&quot;Спартак&quot; не смог обыграть &quot;Ахмат&quot; у себя дома
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Сегодня в Москве в рамках 6-го тура РФПЛ встретились "Спартак" и "Ахмат". Ни один из клубов не смог поразить ворота соперника.

Сухой ничьей завершилась сегодня встреча в Москве "Спартака" и "Ахмата" в рамках 6-го тура РФПЛ. На "Открытие банк-Арене" ни одному из клубов не удалось забить в ворота противника ни одного мяча.

Поскольку во время игры на поле почти ничего не происходило, стоит обратиться к статистике матчей этих двух клубов. Игра вничью с "Ахматом" – одна из условных традиций "Спартака": из 10 последних встреч с грозненцами москвичи четырежды завершали игру с ничейным результатом.

При этом "Ахмат" в течение тех же 10 матчей не может выиграть у "Спартака", ведь кроме 4 ничьих на счету москвичей 6 побед над грозненцами. Сентябрь 2018 года стал последней датой, когда "Ахмат" закончил встречу со "Спартаком" победой.

Следующий на очереди соперник "Ахмата" в РФПЛ – "Урал" из Екатеринбурга. А "Спартак" встретится с еще одним южным клубов – на сей раз с кубанским "Краснодаром".

Главным тренером &quot;Ахмата&quot; стал Мирослав Ромащенко

Главным тренером "Ахмата" стал Мирослав Ромащенко

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