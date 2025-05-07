Совет национальной безопасности упраздняют в Грузии

Власти Грузии приняли решение упразднить Совет нацбезопасности страны. Законопроект об этом передан правительством в парламент. Полномочия СНБ перейдут к правительству.

В Грузии скоро не будет Совета национальной безопасности, рассказали в пресс-службе администрации правительства.

В сообщении говорится, что СНБ перестанет существовать с 1 сентября текущего года в рамках более полного перехода к системе парламентской республики. Его функции получит правительство Грузии.

Отмечается также, что соответствующая инициатива уже направлена в парламент Грузии, ее подало правительство. Если депутаты одобрят законопроект, то поправки внесут в закон "О порядке планирования и координации политики национальной безопасности".

Напомним, что в данный момент в СНБ Грузии входят восемь постоянных членов, среди них главы Минобороны, МВД, МИД, Минфина, а также руководители Службы госбезопасности, Службы разведки и Сил обороны. Возглавляет орган премьер-министр.