Совершающих хадж паломников спасают от жары в Саудовской Аравии

Около четверти миллиона работников государственных организаций Саудовской Аравии приходят на помощь паломникам в связи с сильной жарой, которая установится на время хаджа, пишет газета Gulf News.
"Более 40 государственных организаций и 250 тыс сотрудников привлечены для обеспечения необходимых условий для паломников"
– министр по делам хаджа Тауфик Аль-Рабия
Глава Минхаджа уточнили, что планируемые меры включают увеличение площади затененных зон, привлечение тысячи медиков и установку сотни охлаждающих устройств.
Синоптики обещают, что во время хаджа температура воздуха будет достигать 40 градусов.
Напомним, что в минувшем году хадж проходил при температуре воздуха вплоть до 51,8 градуса. Жертвами последствий жары стали свыше 1,3 тыс человек.
Хадж 2025 – даты
Напомним, что хадж в 2025 году начинается вечером 4 июня. Заканчивается паломничество 2025 9 июня.