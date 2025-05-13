Совершающих хадж паломников спасают от жары в Саудовской Аравии

В Саудовской Аравии принимают масштабные меры для спасения паломников, прибывающих на хадж, от экстремальной жары. Работы проводят порядка 250 тыс сотрудников 40 госорганизаций.

Около четверти миллиона работников государственных организаций Саудовской Аравии приходят на помощь паломникам в связи с сильной жарой, которая установится на время хаджа, пишет газета Gulf News.

"Более 40 государственных организаций и 250 тыс сотрудников привлечены для обеспечения необходимых условий для паломников"

– министр по делам хаджа Тауфик Аль-Рабия

Глава Минхаджа уточнили, что планируемые меры включают увеличение площади затененных зон, привлечение тысячи медиков и установку сотни охлаждающих устройств.

Синоптики обещают, что во время хаджа температура воздуха будет достигать 40 градусов.

Напомним, что в минувшем году хадж проходил при температуре воздуха вплоть до 51,8 градуса. Жертвами последствий жары стали свыше 1,3 тыс человек.

Хадж 2025 – даты

Напомним, что хадж в 2025 году начинается вечером 4 июня. Заканчивается паломничество 2025 9 июня.