Southwind Airlines продолжит активно летать в Россию

Авиаперевозчик из Турции Southwind Airlines распланировал рейсы по российскому направлению. Это было сделано на фоне запрета Евросоюза на полеты над территорией европейских стран.

Турецкий портал HavaSosyalMedya сообщает, что авиакомпания Southwind Airlines летом планирует обширное полетное расписание в направлении России летом этого года.

Ранее Европейский союз вынес запрет на полеты компании над территорией Европы.

Сообщается, что в российскую столицу из Антальи перевозчик будет совершать два рейса в день на 531-местном лайнере.

Также 11 вылетов еженедельно планируется совершать в Москву на самолете, который вмещает 550 пассажиров. По 10 рейсов каждую неделю будет летать в Екатеринбург и Санкт-Петербург.

Также из Антальи 7 рейсов каждую неделю будут летать в Казань, 4 в направлении Новосибирска и 3 в Красноярск.

Запрет на полеты над территорией Евросоюза для компании был введен ранее из-за того, что власти ЕС посчитали Southwind Airlines связанной с Россией.

В свою очередь авиаперевозчик назвал эту информацию слухами и собирается оспорить запрет на полеты в европейском суде.