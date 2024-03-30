Southwind Airlines продолжит активно летать в Россию

Турецкий портал HavaSosyalMedya сообщает, что авиакомпания Southwind Airlines летом планирует обширное полетное расписание в направлении России летом этого года.
Ранее Европейский союз вынес запрет на полеты компании над территорией Европы.
Сообщается, что в российскую столицу из Антальи перевозчик будет совершать два рейса в день на 531-местном лайнере.
Также 11 вылетов еженедельно планируется совершать в Москву на самолете, который вмещает 550 пассажиров. По 10 рейсов каждую неделю будет летать в Екатеринбург и Санкт-Петербург.
Также из Антальи 7 рейсов каждую неделю будут летать в Казань, 4 в направлении Новосибирска и 3 в Красноярск.
Запрет на полеты над территорией Евросоюза для компании был введен ранее из-за того, что власти ЕС посчитали Southwind Airlines связанной с Россией.
В свою очередь авиаперевозчик назвал эту информацию слухами и собирается оспорить запрет на полеты в европейском суде.