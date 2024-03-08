Сотрудники мэрии подозреваются в махинациях с землей в Дагестане

В Дагестане завели уголовные дела в отношении сотрудников администрации Избербаша и двух глав коммерческих организаций. Об этом сообщает региональная прокуратура.
Все они подозреваются в земельных махинациях.
"В 2020 году должностные лица администрации городского округа "город Избербаш" совершили незаконные действия, в результате которых право собственности на муниципальный земельный участок площадью 312 кв метров и рыночной стоимостью более 4 млн рублей приобрела коммерческая организация"
– пресс-служба прокуратуры
Там отметили, что после этого данное право перешло физлицам на основании соглашений купли-продажи.
В дальнейшем эта же коммерческая организация получила разрешение на возведение на этом участке объекта площадью более 120 кв метров.
Расследование взяла под свой контроль городская прокуратура.