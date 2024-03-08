Вестник Кавказа

Сотрудники мэрии подозреваются в махинациях с землей в Дагестане

Сотрудники мэрии подозреваются в махинациях с землей в Дагестане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Фигурантами уголовного дела о земельных махинациях стали трое сотрудников администрации Избербаша. Им грозит тюремное заключение.

В Дагестане завели уголовные дела в отношении сотрудников администрации Избербаша и двух глав коммерческих организаций. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Все они подозреваются в земельных махинациях.

"В 2020 году должностные лица администрации городского округа "город Избербаш" совершили незаконные действия, в результате которых право собственности на муниципальный земельный участок площадью 312 кв метров и рыночной стоимостью более 4 млн рублей приобрела коммерческая организация"

– пресс-служба прокуратуры

Там отметили, что после этого данное право перешло физлицам на основании соглашений купли-продажи.

В дальнейшем эта же коммерческая организация получила разрешение на возведение на этом участке объекта площадью более 120 кв метров.

Расследование взяла под свой контроль городская прокуратура.

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