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Сотрудники Красного креста посетили Вагифа Хачатряна

Сотрудники Красного креста посетили Вагифа Хачатряна
© Фото: сайт МККК
Представители МККК совершили визит к задержанному в пункте пропуска "Лачин" Вагифу Хачатряну в тот же день, когда он был задержан. Он также смог пообщаться с семьей.

Уже накануне представители Международного комитета Красного Креста навестили Вагифа Хачатряна, задержанного в субботу военнослужащими азербайджанской пограничной службы в пункте пропуска "Лачин". Об этом сообщила глава отдела по связям с общественностью представительства организации в Азербайджане Илаха Гусейнова.

По ее словам, мужчине предоставили возможность пообщаться с семьей, пишет Trend.

Напомним, Вагиф Хачатрян выступает обвиняемым по уголовному делу, открытому по фактам:

  • геноцида,
  • депортации лиц азербайджанской национальности,
  • уничтожения государственного имущества и имущества сельских жителей.

Преступление было совершено армянскими НВФ 22 декабря 1991 года в селе Мешали Ходжалинского района.

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